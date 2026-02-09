Nyheter

”Kristna som stödjer det förtryck som finns här, lever inte som kristendomen lär”

Det skenande bosättarvåldet oroar på Västbanken • Dagens reporter Jacob Zetterman på plats • ”De vill sätta skräck i människors hjärtan”, säger den katolske prästen Bashar Fawadleh från den palestinska byn Taybeh – som själv motat bort bosättare från kyrkan

Sju färdigbyggda hus har slussats hit för att bilda en ny bosättning som på så sätt omringar hela den palestinska byn Um al-Kheir.
Jacob Zetterman
I skuggan av kriget i Gaza har extrema judiska bosättare flyttat fram sina positioner på Västbanken, med återkommande attacker mot den palestinska befolkningen.

nyheter israel-palestina-konflikten västbanken israel

