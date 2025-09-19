Nyheter
Ann Heberlein får nej till att bli präst i Svenska kyrkan: "Tyckte jag passar bättre som debattör"
Teologen och debattören känner sorg och besvikelse över beskedet: "Ett kall jag levt med sedan jag var 20 år".
Ann Heberlein får inte blir präst i Svenska kyrkan.
Staffan Löwstedt/SvD/TT/Svenska Dagbladet
Teologen och debattören Ann Heberlein får nej till sin önskan att bli präst i Svenska kyrkan. Enligt Heberlein motiverade biskop Johan Thyrberg beslutet med att hon passar bättre som debattör än präst i Svenska kyrkan.