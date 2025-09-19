Nyheter

Ann Heberlein får nej till att bli präst i Svenska kyrkan: "Tyckte jag passar bättre som debattör"

Teologen och debattören känner sorg och besvikelse över beskedet: "Ett kall jag levt med sedan jag var 20 år".

Ann Heberlein får inte blir präst i Svenska kyrkan.
Albin Larsson
Printredaktör och reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Teologen och debattören Ann Heberlein får nej till sin önskan att bli präst i Svenska kyrkan. Enligt Heberlein motiverade biskop Johan Thyrberg beslutet med att hon passar bättre som debattör än präst i Svenska kyrkan.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter ann heberlein präst svenska kyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning