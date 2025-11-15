Nyheter
Ärkebiskopen formulerar bön om tragiska bussolyckan i Stockholm
De döda är inte identifierade, enligt polisens presstalesman
Ärkebiskop Martin Modéus har formulerat en bön för anhöriga och skadade vid bussolyckan vid Kungliga tekniska folkhögskolan den 14 november.
Claudio Bresciani/TT, Amanda Lindgren
Ärkebiskop Martin Modéus har formulerat en bön för sörjande
och skadade i bussolyckan i Stockholm. Tre personer omkom och fyra personer
fördes till sjukhus när en buss tragiskt körde in i en busskur på fredagseftermiddagen.