Ärkebiskopen formulerar bön om tragiska bussolyckan i Stockholm

De döda är inte identifierade, enligt polisens presstalesman

Olycksplatsen där en buss rammade en busshållplats i närheten av KTH. Infälld bild på ärkebiskop Martin Modéus.
Ärkebiskop Martin Modéus har formulerat en bön för anhöriga och skadade vid bussolyckan vid Kungliga tekniska folkhögskolan den 14 november.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Ärkebiskop Martin Modéus har formulerat en bön för sörjande och skadade i bussolyckan i Stockholm. Tre personer omkom och fyra personer fördes till sjukhus när en buss tragiskt körde in i en busskur på fredagseftermiddagen.

