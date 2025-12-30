Nyhetskommentar

Ett av kyrkans största original: Målles liv var som gjort för en löpsedel

Artikelserie: Nyhetsreportern ser tillbaka • Urban Thoms om profilen Målle Lindberg död den 23 mars 2025.

Målle Lindberg, sjungande på scen i augusti 2023.
Myten säger att när en stjärna dör så får man önska sig något. När den legendariske sångarevangelisten Målle Lindberg dog den 23 mars var det i stället stjärnan som fick sin önskan uppfylld. Äntligen var mötet i skyn som han ständigt sjöng om en verklighet.

