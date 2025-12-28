Nyhetskommentar
Ett påveval som hade allt
Artikelserie: Nyhetsreportern ser tillbaka • Eva Jansson om dagarna då hon var på plats i Rom för att bevaka det historiska påvevalet. "Både Hollywoodfilm och ryktet om en möjlig svensk efterträdare"
"Leve påven" står det på plakatet som en man håller upp på Petersplatsen, kort efter att en vit rök tillkännagivit att en ny påve valts.
Andrew Medichini
Glöm valkommittéer och pressmeddelanden. När en ny påve
väljs får man snällt stå fysiskt på Petersplatsen i Rom och titta efter skorstensrök. När sedan den vita röken väl bolmat ut över taken, som en bekräftelse på att kardinalerna enats, väntar nästa utmaning: att urskilja namnet
på den utvalde i en omständlig latinsk deklaration.