Israelisk arkeolog hävdar: Jesus föddes i ett annat Betlehem än det man trott

"Folk har vallfärdat till fel Betlehem i 2 000 år. Men inget tyder på att Jesus föddes i Betlehem i Judéen, varken arkeologi eller logik" • Aviram Oshri får inget gehör för sin teori.

Den israeliske arkeologen Aviram Oshri i en gravkrypta i Betlehem i Galiléen. T.h. julfirande i Betlehem utanför Jerusalem.
Arne Lapidus
Arne Lapidus Israelkorrespondent
Publicerad

Kristna araber i Israel köper julgran i Betlehem i Galiléen. Byn är Jesu ”riktiga” födelseplats, inte staden med samma namn i Judéen, hävdar en israelisk forskare.

