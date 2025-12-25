Nyheter
Israelisk arkeolog hävdar: Jesus föddes i ett annat Betlehem än det man trott
"Folk har vallfärdat till fel Betlehem i 2 000 år. Men inget tyder på att Jesus föddes i Betlehem i Judéen, varken arkeologi eller logik" • Aviram Oshri får inget gehör för sin teori.
Den israeliske arkeologen Aviram Oshri i en gravkrypta i Betlehem i Galiléen. T.h. julfirande i Betlehem utanför Jerusalem.
Arne Lapidus & Mahmoud Illean/TT
Kristna araber i Israel köper
julgran i Betlehem i Galiléen. Byn är Jesu ”riktiga” födelseplats, inte staden
med samma namn i Judéen, hävdar en israelisk forskare.