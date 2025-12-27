Nyheter
Nästan hälften av svenskarna vill se förbud mot niqab och burka
Tydlig skillnad mellan Tidöpartiernas och oppositionspartiernas respektive sympatisörer
Nästan hälften av de svarande i en undersökning från SVT/Verian vill se ett förbud mot bärande av niqab och burka på allmän plats. Bilden visar en grupp som kvinnor i niqab vid en demonstration i Köpenhamn 2018 mot Danmark då nyinförda förbud mot niqab på allmän plats.
Martin Sylvest
Nästan hälften av svenskarna, 47 procent, är för ett förbud mot niqab och burka på allmän plats. Bland den andra hälften är 36 procent mot ett förbud, medan 17 procent tvekar. Det visar en undersökning från SVT/Verian.