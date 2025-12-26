Nyheter
Kyrkan i domstolskonflikt med Naturskyddsföreningen om avverkning: ”Strider mot lagen”
Beslut gör att Luleå stift måste göra en ny avverkningsplan
Bild från det aktuella området i Bygdeå. Enligt Naturskyddsföreningen Västerbotten finns det gott om senvuxna naturvärdesträd i området. Granen mitt i bilden är cirka 250 år gammal.
Naturskyddsföreningen
En konflikt om en skogsavverkning norr om Umeå har blossat upp mellan miljöorganisationen Naturskyddsföreningen Västerbotten och Svenska kyrkan. Efter ett beslut i mark- och miljödomstolen får kyrkan avvakta sina planer. Det är inte första gången de båda parterna möts i rätten.