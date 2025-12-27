Nyheter
Mitt i stormen vill kyrkoherden inte ställa in söndagsmässan: ”Folk klättrar ju på väggarna inomhus”
Sarah Lantz, kyrkoherde i Härjedalens pastorat, ser något existentiellt i människor vid kraftiga oväder
På vägen mellan Idre och Härjedalen var det blåsigt när stormen Johannes på lördagen drog fram över norra Sverige.
Nisse Schmidt/TT
Stormen Johannes har lagt stora delar av Sverige under sig. I Härjedalens pastorat anar kyrkoherden Sarah Lantz något existentiellt i människor när det blir kraftigt oväder.