Carola bjuder in till sin nya Skånegård

Carola Häggkvist sjöng när den kristna studentorganisationen Credo firade 100 år med en konsert i Ersta kyrka i Stockholm. Urban Thoms

Carola Häggkvist har köpt en gård i nordvästra Skåne. Där förbereder hon nu för en ”kombinerad inflyttning och födelsedagskonsert”.

”Det kan bli vad som helst, kom den som vågar”, skriver hon i ett inlägg i sociala medier om evenemanget kommande sommar.

Att artisten köpt gård i Skåne avslöjade hon i programmet Nyhetsmorgon i november. Gården ligger på Vejbyslätt i Ängelholms kommun och förvärvades för 7,8 miljoner kronor, skriver Sydsvenska Dagbladet.

Carola Häggkvist berättar för tidningen att hon letat efter ett hus i Skåne länge och att hon gärna hade flyttat ned permanent, men att det inte går ihop med dotterns skolgång.

För några år sedan var hon intresserad av ett hus utanför Båstad. Det köpet gick dock inte igenom efter klagomål från grannar i området, enligt Sydsvenska Dagbladet.

Drömmen blev sann

Nu har dock drömmen om en skånegård blivit sann, och grannarna har redan varit på glöggmingel, skriver Sydsvenska Dagbladet.

I ett inlägg på Facebook bekräftar Carola köpet, och berättar att hon på nyårsafton släpper biljetter till en första konsert på gården den 22 augusti.

”Nu så här dan för dopparedan och med tanke på nyfikenheten kring nya gården så har jag den stora glädjen att berätta att NU kan du som följer mig få chansen att vara en av de första som kommer till gården och Cirkus Carola”, skriver hon.

”Cirkus Carola – ni hör ju själva! Det kan bli vad som helst, kom den som vågar. Kanske dansar vi på bordet eller så blir det långdans till 'Sanna vänner' eller så blir det något helt annat.”