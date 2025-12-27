Nyheter
Svenska kyrkans kamp: Brist på organister en stor risk för yrkets framtid
Oro bland kyrkomusikerna för kommande pensionsavgångar • Ingår inte längre i tjänsten att lära upp nya, unga musiker.
En ny gigantisk orgel ska byggas i S:t Petri kyrka i Malmö.
Ole Martin Wold
Det finns cirka 3 400 orglar inom Svenska kyrkan, men vem ska spela på dem när allt fler organister går i pension? Mattias Wager, stadshusorganist i Stockholm, skulle gärna se en återgång till undervisningsplikt för kyrkans musiker.