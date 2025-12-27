Nyheter
Unga finländare går i kyrkan – inspirerade av amerikanska influerare
I ett stort DN-reportage berättar unga om sin kristna tro • ”Man vill leva ett mer rent liv för Kristus” • ”Man kan bli stämplad som radikal eller extremist om man står för värderingar som var normala för 50 år sedan”
Charlie Kirk är en av de influerare som påverkat unga finländare att söka sig till tron och kyrkan.
John Locher/AP Photo & Jonas Ekströmer/TT
I Finland har unga människor börjat gå i kyrkan, inspirerade av amerikanska influerare, som den nyligen mördade konservative profilen Charlie Kirk. Det berättar Dagens Nyheter i stort reportage.