Tunga dagar att bevaka när tidigare pingstledaren mötte kvinnorna i rättssalen

Artikelserie: Nyhetsreportern ser tillbaka • Thomas Österberg om rapporteringen från rättegångssalen i Västerås tingsrätt.

Åhörare väntar på att bli insläppta i rättssalen i Västerås tingsrätt vid den aktuella förhandlingen.
Ett av mina svårare journalist­uppdrag har varit att rapportera kring den tidigare nationella pingst­ledaren – och sexuella handlingar och maktobalans i relation till två kvinnor. Rättegången i mars där han stämde sin församling, Västerås Pingst, samlade slutligen alla inblandade i samma rum.

