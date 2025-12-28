Nyhetskommentar
Tunga dagar att bevaka när tidigare pingstledaren mötte kvinnorna i rättssalen
Artikelserie: Nyhetsreportern ser tillbaka • Thomas Österberg om rapporteringen från rättegångssalen i Västerås tingsrätt.
Åhörare väntar på att bli insläppta i rättssalen i Västerås tingsrätt vid den aktuella förhandlingen.
Ett av mina svårare journalistuppdrag har varit att
rapportera kring den tidigare nationella pingstledaren – och sexuella
handlingar och maktobalans i relation till två kvinnor. Rättegången i mars där
han stämde sin församling, Västerås Pingst, samlade slutligen alla inblandade i
samma rum.