Året då unga sökte efter mening
och det som är äkta

Artikelserie: Nyhetsreportern ser tillbaka • Nils Abenius om sitt nyhetsarbete inriktat för att nå unga, under året då Jesus trendade: ”Det kyrkliga, det existentiella och det som ligger djupt i våra hjärtan är alltid relevant – även på sociala medier”

Ungdomsbarometern förutspådde att Jesus skulle trenda 2025.
Publicerad

Dagens reporter Nils Abenius blickar tillbaka på året som gått och ser en generation som sökt mening i en storm av perfektion, scrollande och förväntningar på att sticka ut.

