Allt fler svenskar vill få sitt hem välsignat av en präst – ”Kan uppleva att något obehagligt finns där”

Vanligast är trenden bland svenskar som har en bakgrund i nyandlighet. Svenska kyrkans högsta beslutande organ röstade nyligen ner en motion om att skapa en form för hemvälsignelser, men Frimodig kyrka tar nu saken vidare på egen hand

Prästen Andreas Wejderstam genomför en hemvälsignelse. Arkivfoto.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Allt fler svenskar vill få sina hem välsignade av en präst. Men kyrkomötet röstade ned motionen från Frimodig kyrka, som i stället gått vidare med sitt förslag på egen hand. 

