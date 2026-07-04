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Åtal mot man som trakasserade frikyrkopastor under lång tid

Anklagas bland annat för ofredande, olaga hot och skadegörelse

En man i 35-årsåldern uppträdde under nästan ett års tid hotfullt mot en pastor i en frikyrkoförsamling i Västergötland. Bilden visar en annan person än den som nämns i artikeln.
Johannes Ottestig Reporter
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En man i 35-årsåldern uppträdde under nästan ett års tid hotfullt mot en pastor i en frikyrkoförsamling i Västergötland. Nu har den misstänkte gärningsmannen åtalats för ett stort antal brott.

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