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Åtal mot man som trakasserade frikyrkopastor under lång tid
Anklagas bland annat för ofredande, olaga hot och skadegörelse
En man i 35-årsåldern uppträdde under nästan ett års tid hotfullt mot en pastor i en frikyrkoförsamling i Västergötland. Bilden visar en annan person än den som nämns i artikeln.
Alberto Pezzali
En man i 35-årsåldern uppträdde under nästan ett års tid hotfullt mot en pastor i en frikyrkoförsamling i Västergötland. Nu har den misstänkte gärningsmannen åtalats för ett stort antal brott.