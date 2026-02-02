PåskDagen 2026

Prisexempel pris inkl moms, frakt tillkommer 50 ex, 900 kr

100 ex, 1 500 kr

250 ex, 3 000 kr

500 ex, 5 000 kr

1 000 ex, 8 000 kr

Hoppets högtid kommer med ljus, färg och fest − men den kristna påsken har också en djupare mening. Att Jesus dog för att rädda människan, och uppstod för att vi ska ha evigt liv i honom − det är större än alla påskägg i världen!

Vi har skapat magasinet PåskDagen för att fler ska få chansen att lära känna Jesus. Här får man läsa starka livsberättelser från människor som fått sina liv förvandlade av honom. Ni får bland andra möta Nicolina Brandström, som med sin lovsång kom trea i TV4:s Idol och hennes pappa Jonatan, som berättar om sorgen efter att ha förlorat ett barn. Det blir också krönikor, recept, korsord och annat smått och gott.

Dela ut den till en vän eller kollega som är nyfiken på kristen tro, till dina grannar eller till de som besöker din kyrka under påsken.

Sista beställningsdag måndag 2 mars 2026.

Tidningarna levereras under v 12 (16-20 mars).