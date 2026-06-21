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Biskopen jävar ut sig i tillsynen av Birgitta Ed
Cirka 3 000 anmälningar har inkommit till domkapitlet i Strängnäs stift efter Aftonbladets rapportering
”Eftersom det inte ska råda något tvivel om utredningens och beslutets opartiskhet, har jag anmält jäv i ärendet”, säger biskop Johan Dalman.
Svenska kyrkan
Biskopen i Strängnäs stift, Johan Dalman, och ytterligare två ledamöter i domkapitlet jävar ut sig i tillsynsärendet som gäller prästen Birgitta Ed, hustru till statsminister Ulf Kristersson.