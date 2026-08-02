Vi möttes av en spindelinvansion och en attack av flygmyror

Patrullriks Riksscoutläger som arrangeras av Salt – barn och unga i EFS vart tredje år. Den här gången äger lägret rum i Sällerhög i Västergötland mellan 2 till 8 augusti.

Temat för lägret är Mästarmötet.

Över 1300 scouter deltar i lägret.

Tisdag 4 augusti

Tiden går otroligt snabbt här. Dagen börjar, men hipp som happ är det kväll igen. Jag börjar fatta det här med att tiden tydligen ska gå snabbare när man har kul eller har saker att göra hela tiden.

Matilda Westlund surrar slanor på Patrullriks. Privat

I dag inleddes dagen med ett fantastiskt seminarium om vetenskapens roll i relation till den kristna tron. Det är verkligen ett ämne som kan vara bra att kunna förklara och förstå den gång någon annan ställer knepiga frågor om tron.

Det som inte var så kul i dag var däremot att vi blivit ”attackerade” av olika småkryp. Första dagen var lugn men i dag möttes vi både av en spindelinvasion och en attack av flygmyror. Det var lite väl mycket där ett tag … Man kan ju i och för sig tycka att jag som är gammal scout borde kunna hantera det. Till mitt försvar så var det minst tre år sedan jag var aktiv i en patrull.

Det finns också två höjdpunkter, värda att lyfta lite extra. Det första är en fikastund. Man kanske kan tänka sig att man blir otroligt glad över en sötsak när man bor ute på en äng, och det blev vi minsann. Det var nämligen så att vår patrulledare Sara fyllde år och bjöd oss på en riktigt smarrig tårta. Otroligt tacksamt.

Matilda Westlunds patrulledare fyllde år och bjöd på tårta med Patrullsriks-loggan på. Matilda Westlund

Den andra höjdpunkten var den otroligt mysiga stunden framför brasan. När ledarna var iväg på andra ärenden gjorde vi andra upp en stor brasa och hade det så trevligt. Det kom till och med delar av en annan patrull och bidrog till den ljuva stämningen.

Måndag 3 augusti

Dagen i dag präglades av saker som gör en glad och taggad! Till att börja med så har vi verkligen fått till så fina byggen och en organisation som smidiggör livet här. Vi hjälps åt att utföra olika sysslor som att hugga ved, laga mat och diska, och har väldigt kul när vi gör det.

På Patrullriks är det deltagarna själva som lagar mat och diskar. Matilda Westlund

Vi har också börjat integrera lite smått med andra patruller här i utmanarbyn (byn för tonåringar) och det hoppas jag ska fortsätta hela veckan. Många här på Patrullriks har verkligen öppna sinnen och vill lära känna nya. Bara att ett gäng från patrullen i Alingsås helt random anslöt sig till vårt häng vid matbordet visade starkt på just det.

Dagen rullade väl annars på i ungefär samma takt som gårdagen. Vi hade inget stort lägerbål runt elden, men ett super­bra kvällsmöte i stället. Lovsångsteamet sjöng verkligen så fina låtar och med så mycket känsla. Jag har märkt att jag verkligen älskar lovsång, och jag påmindes om det nu i kväll.

Många tänker nog att det kanske var slut där efter mötet, men inte på Patrullriks inte. Vi i utmanarbyn fick se en fantastisk konsert av en gospelkör, samtidigt som vi åt på krabbelurer som cafét sålde. Jag tror inte jag hört något så bra på länge. Gospelgenren påminner om den allra gladaste känslan och lite till. Och vem kunde tänka sig att gospel var exakt det som behövdes för att locka fram min inre clown?

Jag blir mer och mer fascinerad över detta läger för var dag som går. Något nytt som ploppar upp här och var. Vi ser väl vad om ploppar upp här näst.

Söndag 2 augusti

Nu är Patrullriks officiellt i gång! Nu börjar en fartfylld vecka. Man kan säga att dagen bjudit på många roliga och fysiskt jobbiga saker. Allt ifrån uppbyggnaden av vårt eget matbord och spis till lägrets mäktiga lägerbålsstart.

Patrullen Eaglekottarna bygger matplats där de ska laga mat under lägret. Matilda Westlund

I och med att vi som patrull endast tilldelas en gräsplätt, var vi tvungna att snabbt komma i gång med byggandet. Vi fick hämta utplacerade slanor och surra fast stock för stock. Efter lång tids kämpande står nu ett stort bord, arbetsbänkar och en matlagnings­avdelning utplacerade vid vårt läger. Nästan som ett litet hem.

Lägerbålet på kvällen startade med långa parader från lägrets olika byar. Jag och min patrull som tillhör utmanarbyn fick förmånen att leda paradledet med flaggan högt i skyn och ropa tillsammans med andra olika scoututrop. ”Eaglekotte, eaglekotte – örn, örn, örn”. Det är min patrulls påhittade rop.

Kvällen avslutades med en fantastisk kvällsgudstjänst med lovsång och predikan på ämnet ”mästaren”. Det är även temat för hela lägret och det ska bli spännande att lära sig mer om det.

Lördag 1 augusti

Nu ligger jag under sovsäcken i tältet och lyssnar på regnet som smattrar mot tältduken. Patrullriks börjar i morgon och det känns skönt att min patrull fått upp tälten och blivit lite hemmastadda här på Sällerhögs åkrar. Vi har hunnit äta god lasagne och ha en fin lovsångsandakt. En bra start helt enkelt.

Patrullen ”Eaglekottarna” åkte 11 timmar i buss från Övik till Sällerhög för att vara med på Patrullriks. Matilda Westlund

Bussresan från Övik hit till Västergötland var dock rätt trög och långsam. 11 timmar i buss är inte vanligtvis någon favorit hos mig, men några karaokestunder i bussen bidrog till att fördriva tiden. Nu känns det skönt att äntligen vara framme.

Patrullriks är något helt annat än hur det brukar se ut för mig när det kommer till läger och konferenser. Egentligen är skillnaden kanske inte så stor. Kompisar, Gud, lärdom och skratt är förmodligen en betydande del även i detta fall. Men jag är inte så van att bo ute en hel vecka med bajamajor, tält och eget matlagningsansvar. Jag tvivlar dock inte alls på min patrull Eaglekottarna. Vi har ett starkt samarbete och många bra erfarenheter som kompletterar varandra. Vi har till och med förberett en patrullflagga och lägerfiltar för kvällens kyla och nätterna i tälten.

Matilda Westlund från Dagens ungdomspanel och en patrullkamrat med egengjorda lägerfiltar. Privat

Jag förväntar mig mycket skratt och glädje, men också att få träffa nya människor i olika åldrar. Jag hoppas också på att få ta del av mysiga möten med lovsång och predikan. Gärna predikningar som ger mig något att sträva efter att använda i vardagen efteråt.