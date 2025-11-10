Nyheter

De gästade Dagens jubileumsgala

Se mingelbilder från DagenGalan i Filadelfiakyrkan i Stockholm 9 november 2025

Bildspel: Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan.
Annika Waldenström, vice koncernchef Berling Media, Inger Wallin, chefredaktör Kyrkans tidning.
Lars Adaktusson.
Erik Lundström, Diakon och Sven Milltoft, Kyrkoherde
Daniel Grahn och Eva Grahn.
Bo Jeppson, Samfundsledare för Frälsningsarmén.
Jacob Rudenstrand, Svenska evangeliska alliansen.
Flavia Perez (mitten) med sällskap. René Lobos till vänster.
Leif Ingvald Skaug, Läkarmissionen Norge.
Johan Ericson, Libris.
Jonas Adolfsson, chefredaktör Världen idag.
Jakob Forssmed (KD), Felicia Ferreira och Simon Hoff.
Eva Nordenstam von Delwig, Kampanjstrateg PMU, Felicia Ferreira och Johanna Litsgård Lebourne, Kommunikations-, insamlings- och påverkanschef, PMU.
Felicia Ferreira och Andreas Miller, ordförande Ledarna.
Felicia Ferreira och Per Magne Tveiten, koncernchef Mentor medier.
Molly Ingemarson och Victor Ternvall.
Samuel Hummerdal, Dagen, och Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd.
Rickard Ringqvist och Richard Rönnklint, Dagen.
Erik Helmersson, Felicia Ferreira och Frida Park, Dagen.
Dagenmedarbetarna Malina Abrahamsson och Josefin Lilja med familjer.
Thomas Idergard, jesuitpater.
Arne Winerdal, tidigare chefredaktör på Dagen.
Bengt Waldemarsson, Christian Holmgren, Mikael Stjernberg.
Felicia Ferreira och Tore Samuelsson.
Ann Jonsson, vice vd på Dagen, och Michael Jonsson.
Victoria Gejrot Holst, Equmeniakyrkan.
Johan Taubert, VD för Tidningsutgivarna.
Vera Svensson och Ryan Kristell.
Felicia Ferreira och Nuri Kino, journalist.
David Wingren och Erik Helmersson, Dagen.
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Attefall (KD), Cecilia Hjort Attefall.
Sonja Svensson och Alf Svensson, fd partiledare KD.
Anne Lagercrantz, VD SVT, Felicia Ferreira.
Ulf Jonsson, chefredaktör Signum, Hanna Rosell, Director for Fundraising and Communication Läkarmissionen.
Bosse Gullstrand, ordförande Läkarmssionen.
Felicia Ferreira och Samuel Jonsson, föreståndare Filadelfiakyrkan Stockholm.
Titus Eklånge med vänner.
Jeanette Ingemarson, Gabriel Ingemarson och Molly Ingemarson.
Leif Bergström, kommunikations- och insamlingschef Frälsningsarmén.
Linalie Newman och Jan Newman.
Felicia Ferreira, Birger Thureson, Ulla Thureson, Josephine Sundqvist.
Felicia Ferreira och Ulf Häggqvist, Missionsföreståndare Svenska alliansmissionen.
Mikael Oscarsson (KD), Felicia Ferreira, Nathalie Oscarsson.
Trude Greni, Per Magne Tveiten, Ann-Helen Myhre, Mentor Medier.
Ulrika Gäfvert och Elisabeth Sandlund, tidigare Dagenmedarbetare.
Agne Furingsten och Anita Furingsten.
Thomas Österberg, Lotta Fahlén, Tina Ahlqvist, Dagen.
David Wingren och Anders Axklo.
Arash Asadi, reporter och biträdande nyhetschef Dagen.
Daniel Wistrand, en av två värdar för galan.
Arash Asadi och Eva Skog.
Håkan Arenius.
Tor Carlid.
Joel Höglund.
Dagens jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Nina Eriksson och Peppe Eriksson.
Natanael Gindemo
Natanael Gindemo Fotograf
Nils Abenius
Nils Abenius Fotograf
Publicerad Senast uppdaterad

Över 700 personer deltog när Dagen firade 80 år i Filadelfiakyrkan i Stockholm. 

filadelfia stockholm nyheter stockholm dagengalan

