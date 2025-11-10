Nyheter De gästade Dagens jubileumsgala Se mingelbilder från DagenGalan i Filadelfiakyrkan i Stockholm 9 november 2025 Bildspel: Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Annika Waldenström, vice koncernchef Berling Media, Inger Wallin, chefredaktör Kyrkans tidning. Natanael Gindemo Lars Adaktusson. Natanael Gindemo Erik Lundström, Diakon och Sven Milltoft, Kyrkoherde Natanael Gindemo Daniel Grahn och Eva Grahn. Natanael Gindemo Bo Jeppson, Samfundsledare för Frälsningsarmén. Natanael Gindemo Jacob Rudenstrand, Svenska evangeliska alliansen. Natanael Gindemo Flavia Perez (mitten) med sällskap. René Lobos till vänster. Nils Abenius Leif Ingvald Skaug, Läkarmissionen Norge. Natanael Gindemo Johan Ericson, Libris. Natanael Gindemo Jonas Adolfsson, chefredaktör Världen idag. Natanael Gindemo Jakob Forssmed (KD), Felicia Ferreira och Simon Hoff. Natanael Gindemo Eva Nordenstam von Delwig, Kampanjstrateg PMU, Felicia Ferreira och Johanna Litsgård Lebourne, Kommunikations-, insamlings- och påverkanschef, PMU. Natanael Gindemo Felicia Ferreira och Andreas Miller, ordförande Ledarna. Natanael Gindemo Felicia Ferreira och Per Magne Tveiten, koncernchef Mentor medier. Natanael Gindemo Molly Ingemarson och Victor Ternvall. Natanael Gindemo Samuel Hummerdal, Dagen, och Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd. Natanael Gindemo Rickard Ringqvist och Richard Rönnklint, Dagen. Natanael Gindemo Erik Helmersson, Felicia Ferreira och Frida Park, Dagen. Natanael Gindemo Dagenmedarbetarna Malina Abrahamsson och Josefin Lilja med familjer. Natanael Gindemo Thomas Idergard, jesuitpater. Natanael Gindemo Arne Winerdal, tidigare chefredaktör på Dagen. Natanael Gindemo Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Bengt Waldemarsson, Christian Holmgren, Mikael Stjernberg. Natanael Gindemo Felicia Ferreira och Tore Samuelsson. Natanael Gindemo Ann Jonsson, vice vd på Dagen, och Michael Jonsson. Natanael Gindemo Victoria Gejrot Holst, Equmeniakyrkan. Natanael Gindemo Johan Taubert, VD för Tidningsutgivarna. Natanael Gindemo Vera Svensson och Ryan Kristell. Natanael Gindemo Felicia Ferreira och Nuri Kino, journalist. Natanael Gindemo David Wingren och Erik Helmersson, Dagen. Natanael Gindemo Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Attefall (KD), Cecilia Hjort Attefall. Natanael Gindemo Sonja Svensson och Alf Svensson, fd partiledare KD. Natanael Gindemo Anne Lagercrantz, VD SVT, Felicia Ferreira. Natanael Gindemo Ulf Jonsson, chefredaktör Signum, Hanna Rosell, Director for Fundraising and Communication Läkarmissionen. Natanael Gindemo Bosse Gullstrand, ordförande Läkarmssionen. Natanael Gindemo Felicia Ferreira och Samuel Jonsson, föreståndare Filadelfiakyrkan Stockholm. Natanael Gindemo Titus Eklånge med vänner. Natanael Gindemo Jeanette Ingemarson, Gabriel Ingemarson och Molly Ingemarson. Natanael Gindemo Leif Bergström, kommunikations- och insamlingschef Frälsningsarmén. Natanael Gindemo Linalie Newman och Jan Newman. Natanael Gindemo Felicia Ferreira, Birger Thureson, Ulla Thureson, Josephine Sundqvist. Natanael Gindemo Felicia Ferreira och Ulf Häggqvist, Missionsföreståndare Svenska alliansmissionen. Natanael Gindemo Mikael Oscarsson (KD), Felicia Ferreira, Nathalie Oscarsson. Natanael Gindemo Trude Greni, Per Magne Tveiten, Ann-Helen Myhre, Mentor Medier. Natanael Gindemo Ulrika Gäfvert och Elisabeth Sandlund, tidigare Dagenmedarbetare. Natanael Gindemo Agne Furingsten och Anita Furingsten. Natanael Gindemo Thomas Österberg, Lotta Fahlén, Tina Ahlqvist, Dagen. Nils Abenius David Wingren och Anders Axklo. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Arash Asadi, reporter och biträdande nyhetschef Dagen. Natanael Gindemo Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Daniel Wistrand, en av två värdar för galan. Nils Abenius Arash Asadi och Eva Skog. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Håkan Arenius. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Tor Carlid. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Joel Höglund. Nils Abenius Dagen firar 80 år med en stor jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Gästerna fotograferades vid ankomst till galan. Nils Abenius Dagens jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2025. Nina Eriksson och Peppe Eriksson. Natanael Gindemo Natanael Gindemo Natanael Gindemo Natanael Gindemo Fotograf Nils Abenius Nils Abenius Nils Abenius Fotograf Publicerad 2025-11-10 - 14:14 Senast uppdaterad 2025-11-10 - 15:50 Över 700 personer deltog när Dagen firade 80 år i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. filadelfia stockholm nyheter stockholm dagengalan