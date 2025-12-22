Nyheter

”Det pågår verkligen en förföljelse mot kristna i Nigeria”

Jihadistiska fulanimiliser som dödar kristna kommer i hundratals på motorcyklar, ropar ”allahu akbar” och dödar männen först, uppger nigeriansk jurist

Många dödliga attacker mot kristna i Nigeria har de senaste åren utförs under kristna högtider. Mannen på bilden sörjer efter ett dåd 2014.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad

När kristna nigerianer dödas ropar våldsverkarna ”allahu akbar” – och dödar männen först. Det uppger Jabez Muza, nigeriansk människorättsadvokat.

