”Det pågår verkligen en förföljelse mot kristna i Nigeria”
Jihadistiska fulanimiliser som dödar kristna kommer i hundratals på motorcyklar, ropar ”allahu akbar” och dödar männen först, uppger nigeriansk jurist
Många dödliga attacker mot kristna i Nigeria har de senaste åren utförs under kristna högtider. Mannen på bilden sörjer efter ett dåd 2014.
Ben Curtis
När kristna nigerianer dödas ropar våldsverkarna ”allahu akbar” – och dödar männen först. Det uppger Jabez Muza, nigeriansk människorättsadvokat.