130 kidnappade skolbarn från katolsk skola är fria

Föräldrar till skolbarn som bortrövats i delstaten Niger i Nigeria. Arkivbild. AP/TT

Barnen fördes bort från skolan i staden Papiri i delstaten Nigeria. Över 300 personer rapporterades ha rövats bort i angreppet i november. Runt 50 har tidigare lyckats fly och ytterligare 100 kidnappade släpptes fria tidigare i december enligt lokala medier och FN-källor.