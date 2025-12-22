Nyheter
130 kidnappade skolbarn från katolsk skola är fria
En regeringskälla i Nigeria säger att 130 skolbarn som kidnappats har blivit fria. Enligt regeringens talesperson Sunday Dare är därmed samtliga barn som kidnappades från en katolsk skola i november fria.
Föräldrar till skolbarn som bortrövats i delstaten Niger i Nigeria. Arkivbild.
AP/TT
Barnen fördes bort från skolan i staden Papiri i delstaten Nigeria. Över 300 personer rapporterades ha rövats bort i angreppet i november. Runt 50 har tidigare lyckats fly och ytterligare 100 kidnappade släpptes fria tidigare i december enligt lokala medier och FN-källor.