Nyheter
Barnamördare bytte juridiskt kön och flyttades till kvinnoanstalt– KD kallar upp Kriminalvårdens chef
Pappan dömdes för mordet på sina egna två barn - flyttas till kvinnoanstalt efter att ha bytt juridiskt kön. KD: Vi anser att den nya lagstiftningen ska rivas upp,
Socialutskottets ordförande Christian Carlsson (KD) menar att Kriminalvården borde beakta säkerheten för resterande kvinnor i kvinnofängelser, då personer som bytt juridiskt kön flyttas.
Christine Olsson/TT
Pappan är dömd till livstids fängelse för mordet på sina två barn. Efter byte av juridiskt kön ska hon nu flyttas till ett kvinnofängelse.