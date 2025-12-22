Nyheter

Barnamördare bytte juridiskt kön och flyttades till kvinnoanstalt– KD kallar upp Kriminalvårdens chef

Pappan dömdes för mordet på sina egna två barn - flyttas till kvinnoanstalt efter att ha bytt juridiskt kön. KD: Vi anser att den nya lagstiftningen ska rivas upp,

Socialutskottets ordförande Christian Carlsson (KD) menar att Kriminalvården borde beakta säkerheten för resterande kvinnor i kvinnofängelser, då personer som bytt juridiskt kön flyttas.
TT Nyhetsbyrån TT Nyhetsbyrån
Publicerad Senast uppdaterad

Pappan är dömd till livstids fängelse för mordet på sina två barn. Efter byte av juridiskt kön ska hon nu flyttas till ett kvinnofängelse.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning