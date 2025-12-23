Nyheter
Kritik mot Gardells julsaga i Sveriges radio: ”gör djävulen till en frihetshjälte”
Författaren och komikern har på uppdrag av Sveriges radio skrivit ”en lekfull saga som tar avstamp i myten om ärkeängeln Lucifer” • Jacob Rudenstrand, Svenska evangeliska alliansen kallar den för gnostisk.
Jonas Gardell i Norrmalmskyrkan i centrala Stockholm.
Jacob Zetterman
I Jonas Gardells julsaga om stjärnan från Betlehem finns ingen god gud eller något löfte om frälsning. I stället handlar det om att göra uppror mot auktoriteter och att våga gå sin egen väg.