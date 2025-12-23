Nyheter
Beslut fattat: Hillsongs gudstjänstlokal i centrala Stockholm ska rivas
Pastorn Andreas Nielsen till Dagen: "Vi har ingen annan information än att hyreskontraktet fullföljs".
Kontors- och konferenscentret på Stora Essingen, där Hillsong flyttade in med sin verksamhet för bara två år sedan och renoverade, ska nu rivas och bli bostäder i stället.
Google Earth Pro
I ytterligare två år kan Hillsong fira gudstjänst på Stora Essingen i centrala Stockholm. Men lokalerna som församlingen hyr för sin verksamhet ska framöver rivas. Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att tillåta byggnation av 200 bostadsrätter i stället.