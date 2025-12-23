Nyheter
Lund sponsrade författare som hyllar Hamas – men nu backar kommunen
”Fristadsstipendium” i Lund ska upphöra i förtid efter mediernas granskning
Hamasledaren Yahya Sinwar, numera avliden under kriget i Gaza, ar fått stöd av den palestinske författaren i Lund.
Hatem Moussa
Lunds kommun betalar 900 000 kronor för att sponsra en
palestinsk författare att få en konstnärlig fristad i Sverige. Men författaren hyllar
samtidigt Hamas terrorattack mot Israel den 7:e oktober förra året. Nu planerar Lund att
stoppa stipendieutbetalningarna, uppger Expressen.