Lund sponsrade författare som hyllar Hamas – men nu backar kommunen

”Fristadsstipendium” i Lund ska upphöra i förtid efter mediernas granskning

Hamasledaren Yahya Sinwar, numera avliden under kriget i Gaza, ar fått stöd av den palestinske författaren i Lund.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad

Lunds kommun betalar 900 000 kronor för att sponsra en palestinsk författare att få en konstnärlig fristad i Sverige. Men författaren hyllar samtidigt Hamas terrorattack mot Israel den 7:e oktober förra året. Nu planerar Lund att stoppa stipendieutbetalningarna, uppger Expressen.

