Nyheter

De står bakom Greta Thunbergs seglats – och hyllar terrorgrupper

Flera personer i svensk stödgrupp bakom Global Sumud Flotillas resa mot Gaza har hyllat terrorgrupper, visar Expressens granskning

En manifestation hölls på Sergels torg i Stockholm när de svenska deltagarna i Global Sumud Flotilla kom hem Stockholm 7 oktober. Arkivbild.
TT Nyhetsbyrån
Publicerad

Flera personer i en svensk stödgrupp bakom Greta Thunbergs och andra svenskars deltagande i Global Sumud Flotillas resa mot Gaza har hyllat terrorgrupper, visar Expressens granskning.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter greta thunberg gaza israel-palestina-konflikten israel hizbollah hamas

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning