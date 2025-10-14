Nyheter
De står bakom Greta Thunbergs seglats – och hyllar terrorgrupper
Flera personer i svensk stödgrupp bakom Global Sumud Flotillas resa mot Gaza har hyllat terrorgrupper, visar Expressens granskning
En manifestation hölls på Sergels torg i Stockholm när de svenska deltagarna i Global Sumud Flotilla kom hem Stockholm 7 oktober. Arkivbild.
Caisa Rasmussen/TT
Flera personer i en svensk stödgrupp bakom Greta Thunbergs och andra svenskars deltagande i Global Sumud Flotillas resa mot Gaza har hyllat terrorgrupper, visar Expressens granskning.