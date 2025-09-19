Nyheter
Detta skvallrar Dagens valkompass om inför söndagens kyrkoval
Flera svarsresultat sticker ut • "Blåser gröna valvindar" • Överväldigande majoritet av alla som gjort valkompassen eniga om politiska partier i kyrkopolitiken.
Förtidsröstning till kyrkovalet 2025 i Oscars församling på Östermalm i Stockholm.
Natanael Gindemo
Kan en valkompass förutsäga ett valresultat? Vissa indikationer kanske kan gå att läsa ut, exempelvis att skogen och klimatet verkar vara en het fråga, liksom de politiska partiernas omtvistade närvaro.