Nyheter
DO menar att frikyrkoförsamling diskriminerat en transperson
Equmeniakyrkan i Hallunda uppmanas betala 50 000 kronor i skadestånd
Hallundakyrkan i Botkyrka tillhör Equmeniakyrkan, och hamnar nu i blickfånget efter att DO menar att de diskriminerat en transperson som nekades praktik i församlingen.
Dagen
Equmeniakyrkan i Hallunda, i Botkyrka kommun, bör enligt DO betala 50 000 kronor i skadestånd för att ha diskriminerat en transperson. Personen i fråga hade fått grönt ljus att göra praktik i församlingen, som sedan ändrade sig.