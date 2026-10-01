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DO menar att frikyrkoförsamling diskriminerat en transperson

Equmeniakyrkan i Hallunda uppmanas betala 50 000 kronor i skadestånd

Hallundakyrkan i Botkyrka tillhör Equmeniakyrkan, och hamnar nu i blickfånget efter att DO menar att de diskriminerat en transperson som nekades praktik i församlingen.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Equmeniakyrkan i Hallunda, i Botkyrka kommun, bör enligt DO betala 50 000 kronor i skadestånd för att ha diskriminerat en transperson. Personen i fråga hade fått grönt ljus att göra praktik i församlingen, som sedan ändrade sig.

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