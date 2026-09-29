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Uppmaningen till politikerna i kyrkan: ”Älska era fiender”
Prästen Camilla Lif erkänner att hennes predikan om ansvar och kärlek kanske inte kan nysta upp de röda linjerna som politikerna lagt ut
Elisabeth Thand Ringqvist (C) hamnade bredvid Nooshi Dadgostar (V) med sällskap längst fram i Storkyrkan vid gudstjänsten inför riksmötets öppnande. Framför dem sitter vice talman Julia Kronlid (KD).
Jessica Gow/TT
I de röda linjernas tidevarv hamnade Nooshi Dadgostar (V) och Elisabeth Thand Ringqvist (C) bredvid varandra i kyrkan. De fick höra en predikan om att älska sina fiender och att ta ansvar.