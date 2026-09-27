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Aktivist attackerade Israel-monter på bokmässan - fick släpas iväg
David Lega från Vänskapsförbundet Sverige-Israel menar att det är allvarligt att på det här sättet försöka tysta meningsmotståndare
Widar Andersson föreläser på Bokmässan, strax innan en aktivist attackerar Vänskapsförbundet Sverige-Israels monter.
Catta Neuding
Det är beklagligt att man försöker tysta folk på det här sättet, säger David Lega, ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, vars monter på bokmässan attackerades av en pro-palestinsk aktivist.