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Aktivist attackerade Israel-monter på bokmässan - fick släpas iväg

David Lega från Vänskapsförbundet Sverige-Israel menar att det är allvarligt att på det här sättet försöka tysta meningsmotståndare

Widar Andersson föreläser på Bokmässan, strax innan en aktivist attackerar Vänskapsförbundet Sverige-Israels monter.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Det är beklagligt att man försöker tysta folk på det här sättet, säger David Lega, ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, vars monter på bokmässan attackerades av en pro-palestinsk aktivist. 

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