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Här borrar man hål i marken i hopp om att kunna visa upp Noas ark
Kristen organisation sprider löftet att snart kommer de första bilderna inifrån arken – men projektet kritiseras samtidigt för sin sensationslystnad
Bild på Noahs Ark Scans sociala medier och deras utgrävningar i Turkiet, där det går att se hålet de borrat för att förhoppningsvis komma åt Noas ark.
Jacob Zetterman
Det är med sociala mediers dramatiska format som omvärlden nu kan följa det team som på allvar menar att de snart kan visa upp Noas ark. Just nu borrar de sig ned på platsen där båten skulle kunna ligga.