Nyheter
Flytt till Jerusalem först ut under allmänna motionstiden
KD:s Magnus Jacobsson ”vann” tävlingen med sin motion om att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem • ”Många unga ställer djupt antisemitiska frågor”
Magnus Jacobsson (KD) har länge drivit på för att flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem, nu hann han först att lämna in denna motion under allmänna motionstiden som precis har dragit i gång.
Karl Gustel Wärnberg
Det gäller att vara på hugget. I år blev det Magnus Jacobsson (KD) som lämnade in den första motionen under allmänna motionstiden, med förslaget att flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem.