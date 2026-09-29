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Flytt till Jerusalem först ut under allmänna motionstiden

KD:s Magnus Jacobsson ”vann” tävlingen med sin motion om att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem • ”Många unga ställer djupt antisemitiska frågor”

Magnus Jacobsson (KD) har länge drivit på för att flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem, nu hann han först att lämna in denna motion under allmänna motionstiden som precis har dragit i gång.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Det gäller att vara på hugget. I år blev det Magnus Jacobsson (KD) som lämnade in den första motionen under allmänna motionstiden, med förslaget att flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem. 

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