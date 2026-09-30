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Talita och Riksrevisionen ger polisen svidande kritik för arbetet mot människohandel
Färre än en procent av de anmälda fallen ledde till fällande dom
Många av de kvinnor som tvingas in i sexhandel hämtas från andra länder under förespeglingar om legala jobb.
Artem Labunsky
Trots lagskärpning har endast fyra fällande domar utfärdats för brottet människohandel för sexuella ändamål. Polisens arbete får därför svidande kritik av både Riksrevisionen och organisationen Talita, som hjälper kvinnor och barn att komma bort från prostitution.