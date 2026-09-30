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Talita och Riksrevisionen ger polisen svidande kritik för arbetet mot människohandel

Färre än en procent av de anmälda fallen ledde till fällande dom

Många av de kvinnor som tvingas in i sexhandel hämtas från andra länder under förespeglingar om legala jobb.
Urban Thoms Reporter
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Trots lagskärpning har endast fyra fällande domar utfärdats för brottet människohandel för sexuella ändamål. Polisens arbete får därför svidande kritik av både Riksrevisionen och organisationen Talita, som hjälper kvinnor och barn att komma bort från prostitution.

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