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Sångarevangelisten Donald Bergagård har fått hembud
Pionjär inom Maranata • Turnerade internationellt • Brann för att predika omvändelse
Donald Bergagård översatte närmare 100 sånger och skrivit 20–25 egna. Att själv sätta ord på sin tro och sedan förmedla den till andra var alltid extra betydelsefullt för honom.
Tobias Fischer
Efter mer än 60 års obrutet arbete i evangeliets tjänst har Donald Bergagård gått ur tiden. Den färgstarke förkunnaren var länge aktiv, men en tid efter 90-årsfirandet i våras tvingades han trappa ned på grund av sviktande hälsa.