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Ärkebiskopen berättade om vikten av ”kting” när kyrkomötet öppnades
Den snärtiga förkortningen är nödvändig för Svenska kyrkans överlevnad
Ärkebiskop Martin Modéus talar vid kyrkomötets öppnande, bland annat om förkortningen "kting" och dess betydelse för Svenska kyrkan.
Magnus Aronsson
”Vi kallar det kting”, sa ärkebiskop Martin Modéus när han talade i samband med kyrkomötets öppnande, där han menade att tidigare var hela samhället med och bidrog till ”kting”, men numera faller ansvaret allt tyngre på kyrkan själv.