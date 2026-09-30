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Ärkebiskopen berättade om vikten av ”kting” när kyrkomötet öppnades

Den snärtiga förkortningen är nödvändig för Svenska kyrkans överlevnad

Ärkebiskop Martin Modéus talar vid kyrkomötets öppnande, bland annat om förkortningen "kting" och dess betydelse för Svenska kyrkan.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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”Vi kallar det kting”, sa ärkebiskop Martin Modéus när han talade i samband med kyrkomötets öppnande, där han menade att tidigare var hela samhället med och bidrog till ”kting”, men numera faller ansvaret allt tyngre på kyrkan själv. 

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