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Så hjälper MUCF församlingar som vill stärka sitt säkerhetsarbete
Myndigheten: Hot mot trossamfund skadar hela samhället
Nathanaelskyrkan i Tierp utsattes tidigare i år för skadegörelse. En av kyrkans bilar sattes i brand och på det närbelägna församlingshemmet krossades flera rutor.
Jessie Noohs
För de församlingar som vill rusta sig för att kunna hantera hat och hot och andra oväntade situationer som berör säkerhet finns hjälp att få. Myndigheten för civilsamhälle och unga, MUCF, har till uppgift att vara ett stöd i församlingarnas säkerhetsarbete.