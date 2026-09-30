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Sjukdom, stöld, hot – så hanterar man oväntade händelser i en gudstjänst
Lättare att förbereda sig för sjukdomsfall än för våld och hotfulla situationer
Arkivbild från 2004. Mark Ballard, präst i församlingen All Saints i Haverhill, Massachusetts, betraktar skadorna på väggen till Our Lady's Chapel vid All Saints-kyrkan, efter att en lastbil råkat köra in i byggnaden. Ingen person kom till skada vid olyckan.
ELISE AMENDOLA
En besökare segnar plötsligt ned mitt under gudstjänsten. En person rusar plötsligt in i kyrkan och skriker och beter sig utåtagerande. Någon som har besöksförbud söker kontakt med den som enligt domstol ska skyddas.