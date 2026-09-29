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Grundarna om julmust med alkohol: ”En lika stor chock för oss”

David Roberts släktingar grundade företaget som erbjöd ett alkoholfritt alternativ

Delad bild: Reklam för den nya julmusten från Apotekarnes med 4,5 procent alkohol, vanlig Apotekarnes julmust i butik.
Carlberg Sverige som äger varumärket Apotekarnes har lanserat en alkoholhaltig julmust på 4,5 volymprocent som ska säljas på Systembolaget.
Johannes Ottestig Reporter
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Nyligen lanserades en alkoholhaltig julmust som ska säljas via Systembolaget. För David Roberts, vd på AB Roberts som tillhandahåller det nödvändiga mustextraktet till svenska bryggerier, kom nyheten som en ”stor chock”.

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