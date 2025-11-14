Nyheter

Ebba Busch till Dagen: Att förbjuda burka och niqab är kristna värderingar

Rikstinget röstade igenom ett omarbetat förslag att förbjuda ansiktsmaskering

Ebba Busch på plats på Kristdemokraternas riksting 2025.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

KD-ledaren Ebba Busch kommer till partiets riksting med en frälsarkrans runt höger handled, en symbol för hennes egen kristna tro. Men politiskt handlar hennes retorik om kristna värderingar, och det är med dem i ryggen KD till slut röstade igenom förbudet att bära burka och niqab, om än med ett tillägg.

