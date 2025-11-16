Nyheter

Extra rådslag bekräftar breddat ledarskap i Pingst

Norrlands församlingar föredöme för regionalt samarbete • ”Vi kör inte 40 mil för att köpa korv, men kör gärna över 40 mil för att bygga Guds rike”

Intensiva samtal även nedanför podiet vid extra rådslaget hos Pingst FFS i helgen
En andra gång har Pingst – fria församlingar i samverkan klubbat förslaget om ”Pingströrelsen och framtiden”, och dessutom bekräftat nya stadgar för samfundet. Efter extra rådslaget i helgen står breddat ledarskap och regional spridning – med Norrland som förebild – på agendan. 

