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Få svar när SKR mötte MUCF för samtal om krisen i Sjukhuskyrkan
Osäkerhet kring vad som är bidragsgrundande och vilka som kan söka statsbidrag kvarstår
Företrädare för den andliga vården i sjukvården träffade på onsdagen representanter för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att diskutera situationen för Sjukhuskyrkan. På bilden: Sarah Mossop, Victoria Gejrot Holst, Margit Nærdal och Sofia Camnerin.
Johannes Ottestig
På onsdagen möttes representanter för den andliga vården i sjukvården och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att prata om situationen i Sjukhuskyrkan. Tonen i samtalet var god, men så värst många svar fick inte personalen från Sverige kristna råd och Equmeniakyrkan.