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”Arbetarklasskatolik” på väg att bli ny premiärminister i Storbritannien

Andy Burnham imponerades av påve Franciskus blick för de marginaliserade

Andy Burnham talar inför anhängare under valkampanjen för att bli ny Labourledare.
Thomas Österberg Reporter
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Med Manchesterborgmästaren Andy Burnham är Storbritannien på väg att få en Labourledare och ny premiärminister som är katolik. Men Burnham går inte till mässan särskilt ofta, och beskrivs som en arbetarklasskatolik som står långt ifrån kyrkans värdekonservatism i flera frågor.

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