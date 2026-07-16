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”Arbetarklasskatolik” på väg att bli ny premiärminister i Storbritannien
Andy Burnham imponerades av påve Franciskus blick för de marginaliserade
Andy Burnham talar inför anhängare under valkampanjen för att bli ny Labourledare.
Jon Super /AP/TT
Med Manchesterborgmästaren Andy Burnham är Storbritannien på väg att få en Labourledare och ny premiärminister som är katolik. Men Burnham går inte till mässan särskilt ofta, och beskrivs som en arbetarklasskatolik som står långt ifrån kyrkans värdekonservatism i flera frågor.