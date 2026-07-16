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Barnbarn till Förintelseöverlevare reagerar mot rekvisita vid manifestation: ”Vidrigt”

Palestinademonstranter skrev ”Gaza” på skylt som förknippas med koncentrationslägret Auschwitz

En skylt med anspelning på Auschwitz användes i helgen som rekvisita vid en Palestinademonstration. Bilden visar en Palestinademonstration i Göteborg 2025.
Thomas Österberg Reporter
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Vid Palestinademonstrationen användes en skylt som förknippas med koncentrationslägret Auschwitz som rekvisita. Men texten ”Arbeit macht frei” hade bytts ut mot ”Gaza”. Nu reagerar judiska företrädare över att ingen ingriper mot det man menar är ett förringande av Förintelsen.

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