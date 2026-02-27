Nyheter

Teodorescu Måwe (KD) ställer in första resan till Israel

Spänt i Israel – iranskt raketangrepp överhängande om USA attackerar Iran • Hangarfartyg och stridsflygplan – massiv militär amerikansk styrka i Mellanöstern

Europaparlamentarikern Alice Teodorescu Måwe (KD) ställer in sin första resa till Israel.
Arne Lapidus
Arne Lapidus Israelkorrespondent
Publicerad Senast uppdaterad

Spänningen stiger i Mellanöstern – och Europaparlamentarikern Alice Teodorescu Måwe (KD) ställer därför in en planerad Israelresa. Ett iranskt raketangrepp mot Israel är överhängande om USA skulle attackera Iran.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

alice teodorescu måwe mellanöstern usa nyheter israel iran

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning