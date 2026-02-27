Nyheter
Teodorescu Måwe (KD) ställer in första resan till Israel
Spänt i Israel – iranskt raketangrepp överhängande om USA attackerar Iran • Hangarfartyg och stridsflygplan – massiv militär amerikansk styrka i Mellanöstern
Europaparlamentarikern Alice Teodorescu Måwe (KD) ställer in sin första resa till Israel.
Anders Wiklund/TT
Spänningen stiger i Mellanöstern – och Europaparlamentarikern
Alice Teodorescu Måwe (KD) ställer därför in en planerad Israelresa. Ett
iranskt raketangrepp mot Israel är överhängande om USA skulle attackera Iran.