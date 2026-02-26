Nyheter
Hillsong startar ny hjälporganisation - tror på mer stöd från näringslivet
Vill tydliggöra att gåvor till församlingens sociala arbete inte går in i församlingsverksamheten • Hoppets hand ska erbjuda mentorskap till unga som söker arbete, ge stöd till utsatta familjer och ervjuda stödsamtal.
I samband med Hillsong Swedens julshow Carols of Christmas 2024 delas ut tusentals julklappar till behövande familjer.
Hillsong Sweden, Hillsong Sweden
Hillsong Church Sweden vill utöka sitt sociala arbete – och hoppas på näringslivets hjälp i att stötta familjer i utsatthet och barnfattigdom. Kyrkan blir huvudman för en nyetablerad ideell hjälporganisation under namnet Hoppets hand.