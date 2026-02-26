Nyheter
Trots hyllningar – riksdagen sa nej till ökat stöd till det kyrkliga kulturarvet
Retorik är billigt, vilket märktes när frågan om ökat ekonomiskt stöd till det kyrkliga kulturarvet kom upp i riksdagen – alla konkreta förslag röstades ner
Renovering av tornen i Lunds domkyrka skedde 2022 och 2023 och kostade cirka 40 miljoner kronor, varav 10 miljoner bekostades via den kyrkoantikvariska ersättningen som betalas ut av staten för att Svenska kyrkan ska klara av omkostnaderna för det kyrkliga kulturarvet.
Johan Nilsson/TT
Alla politiker verkar överens om att det behövs mer pengar för att ta hand om landets gamla kyrkor. Men retoriken i riksdagens debatt gick inte riktigt ihop med hur man senare röstade, då alla förslag på en ökad kyrkoantikvarisk ersättning fick tummen ner.