Besked om Pingst-föreståndare dröjer – vill presentera hela teamet samtidigt
Valberedningens och Pingststyrelsens förslag skjuts framåt något
Vid rådslaget 2024 valdes Pelle Hörnmark till föreståndare för Pingst nationellt under en tvåårsperiod. Nu är det dags för ett nytt ledarteam att väljas.
Thomas Österberg
I slutet av februari hade valberedningen i Pingst hoppats kunna presentera förslag till ny föreståndare för Pingst nationellt. Men besked dröjer något. Valberedningen och Pingst styrelse vill vid samma tillfälle även kunna presentera förslag på de två vice föreståndare som ska väljas.