Dagen satsar på fri prenumeration för unga under valåret 2026

För att få fler unga att ta del av nyheter och förstå sin omvärld erbjuder nu Dagen gratis läsning till alla upp till 25 års ålder.

– Det är extra viktigt att göra detta under valåret 2026. Vi vill ge unga människor journalistik som de kan lita på så att de kan bilda sig en egen uppfattning om Sverige och världen, säger Dagens chefredaktör Felicia Ferreira.

I en tid av snabba klipp och overifierat innehåll är det svårt att avgöra vad som är sant och falskt. Nu vill Dagen bidra till att ge unga en bättre chans att förstå sin omvärld genom att skapa en fri prenumeration för unga upp till 25 år.

– Vi ser att unga människor är intresserade av nyheter, men också av vad som händer i deras egen närhet, i församlingen, i relationer till familj och vänner och frågor som rör deras vardag och livsval, säger Felicia Ferreira.

Extra viktigt under valår

I år är det valår och unga människor kommer att exponeras för många åsikter i sina flöden. En målsättning för Dagen är att hjälpa dem att navigera rätt, lyfta frågor som andra medier inte gör, ge bakgrund och fakta ur ett kristet perspektiv och ge insikt i hur kristna värderingar kan förändra ett samhälle.

– Om vi kan bidra till att ge dem goda vanor, som att läsa nyheter och förstå både de stora sammanhangen och den egna vardagen, vill vi göra det. Det handlar också om att möta berättelser som bekräftar människovärde bortom prestation och status, säger chefredaktör Felicia Ferreira.

Intresserade ungdomar kan läsa mer och registrera sig på Dagen.se/under25.