Historiskt beslut: Europaparlamentet röstade för att använda begreppet kristofobi

Alice Teodorescu Måwe (KD) besviken över politiker som röstade nej i frågan

När Europaparlamentet träffades i Strasbourg den 21 januari röstade ledamöterna för en resolution där kristofobi nämns.
Johannes Ottestig
Europaparlamentet har för första gången röstat för att skriva in ordet kristofobi i ett formellt dokument om religionsfrihet. Organisationen Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe beskriver det som en ”noterbar utveckling i EU:s språkbruk rörande mänskliga rättigheter”.

