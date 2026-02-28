Nyheter
Historiskt beslut: Europaparlamentet röstade för att använda begreppet kristofobi
Alice Teodorescu Måwe (KD) besviken över politiker som röstade nej i frågan
När Europaparlamentet träffades i Strasbourg den 21 januari röstade ledamöterna för en resolution där kristofobi nämns.
Pascal Bastien
Europaparlamentet har för första gången röstat för att skriva in ordet kristofobi i ett formellt dokument om religionsfrihet. Organisationen Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe beskriver det som en ”noterbar utveckling i EU:s språkbruk rörande mänskliga rättigheter”.